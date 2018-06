În plus, un alt aspect foarte important este de luat în calcul. Dacă Samsung şi Apple s-au chinuit să fie primele care să lanseze telefoane cu senzorul de amprentă inclus sub sticla display-ului, se pare că Vivo le-a luat-o înainte şi în această cursă. Chiar dacă Huawei a scos o ediţie limitată de Mate 10, cu senzor de amprentă sub ecran, terminalul dispunea şi de unul tradiţional, pe partea din spate.

Vivo pare că merge all-in cu design-ul Nex şi reuşeşte să dea o palmă proverbială producătorilor mult mai bine plasaţi pe piaţa internaţională. Un lucru şi mai important, care reise din toate review-urile publicaţiilor respectabile, este... citeste mai mult

