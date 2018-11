După uşurinţa cu care se pot face afaceri, România ocupă locul 52 în clasamentul Doing Business 2019 al Băncii Mondiale. Comparativ cu anul trecut, am pierdut şapte poziţii în această ierarhie care include 190 de ţări. Am putea spune că este un loc onorabil, dar la multe capitole nu doar că suntem codaşii Europei, dar suntem în urma multor ţări africane. De exemplu, după ce ne-a întrecut la infrastructura rutieră, aflăm acum din ultimul clasament Doing Business că în Botswana racordarea la energie sau autorizaţiile de construcţii se obţin mai repede decât la noi, iar în ceea ce priveşte plata taxelor, ni se suflă în ceafă.

Pentru... citeste mai mult