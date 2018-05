Clujenii au variante diverse pentru a se delecta zilele viitoare: de la concerte în Janis şi My Way la chefuri studenţeşti. Viţa de Vie şi Timpuri Noi vor concerta, miercuri, în Janis, respectiv în My Way Cei care doresc să-şi petreacă timpul liber în...

Ziua de Cluj, 15 Noiembrie 2010