POET… Are 18 ani, este din satul Bãcãoani, comuna Munteni de Jos si are un mare vis: sã-si publice creatiile într-un volum de poezii. Vasile Crisu, cãci asa se numeste, nu are o viatã usoarã. În fiecare zi trebuie sã înfrunte boala cu care a fost diagnosticat – epilepsie – dar si rãutatea anumitor vecini, care îl numesc “nebun” si “crizat”. “Am vrut sã mã si omor din cauza lor, pentru cã mã înjurã mereu, îmi vorbesc urât. Nu înteleg prin ce trec eu, dar pe mine mã dor toate astea. Iau 16 pastile pe zi, de patru ori, iar înainte de epilepsie, am avut encefalitã herpeticã”, povesteste tânãrul.

