Visa și National Bank of Greece (NBG) au anunțat astăzi un proiect pentru dezvoltarea de bijuterii cu funcție de plată în parteneriat cu Folli Follie și Links of London. Prototipurile incluse în linia de bijuterii cu funcție de plată vor fi expuse la standul Visa și Visa Everywhere Garden în cadrul Mobile World Congress, care se desfășoară la Barcelona între 26 februarie și 1 martie.

Visa și NBG vor colabora cu Folli Follie și Links of London pentru a crea inele și brățări cu funcție de plată – utilizând tehnologia contactless – care permit consumatorilor să efectueze tranzacții sigure și fără efort printr-o simplă atingere a oricărui terminal... citeste mai mult

