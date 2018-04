Visa Platinum CEC Bank, premiat la Visa Romania Annual Forum In cadrul evenimentului Visa Romania Annual Forum, CEC Bank a primit premiul "Premium Product Launch" pentru cardul Visa Platinum.

Lansat pe piata in septembrie 2017, cardul a fost apreciat pentru beneficiile atasate in premiera in Romania la un astfel de card, care se regasesc de regula la produsele Visa Infinite: acces la servicii concierge in limba romana si acces in saloanele business din aeroporturile internationale, fara a fi necesar un card aditional in acest... citeste mai mult