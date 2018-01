"Evident, s-au plătit foarte mulţi bani pentru mine, dar aceasta este piaţa. Eu nu am avut niciun cuvânt de spus. Eu trebuie să muncesc din greu, să joc bine şi să fiu pregătit 100 la sută în fiecare zi. Asta îmi propun şi sunt sigur că voi reuşi", a spus Van Dijk, conform site-ului echipei Liverpool.

Olandezul, care va purta tricoul cu numărul 4 la noua echipă, a explicat şi de ce a ales să se transfere la Liverpool: "Mă simt fantastic! Sunt fericit că am ajuns aici şi nerăbdător să încep treaba. Am fost atras, în special, de faptul că Liverpool este un club de tradiţie, dar şi de componenţa lotului, de antrenor. Cred că Jurgen Klopp mă poate... citeste mai mult

