Premierul Viorica Dăncilă a declarat că, după câştigarea alegerilor, PSD a fost sub asediu, subliniind că ea nu va ceda. "Nu voi ceda. Chiar dacă unii nu cred, sunt un om puternic, care ştie ce are de făcut. Vă asigur că am forţa de a merge mereu...

Jurnalul National, 16 Decembrie 2018