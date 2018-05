Viorica Dancila: Vom creste, incepand cu 1 iulie, punctul de pensie Prim-ministrul Viorica Dancila a negat luni informatiile conform carora in ultimul an s-ar fi diminuat sumele virate catre Pilonul II de pensii, subliniind ca in ianuarie 2018 acestea au inregistrat o crestere de 19,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut. De asemenea, a tinut sa mentioneze ca punctul de pensie va creste de la 1 iulie.

Mai multe despre Legea pensiilor, pilonul II, discutii, Viorica Dancila, 1 iulie Politica citeste mai mult

azi, 18:07 in Politica, Vizualizari: 43 , Sursa: 9am in