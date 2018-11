Prim-ministrul Viorica Dăncilă a afirmat, luni, că visul lui Avram Iancu de "a-şi vedea naţiunea fericită" este o sursă de inspiraţie şi în prezent, precizând că societatea românească are nevoie de întoarcerea la spiritul de unitate.

"Visul lui Avram Iancu de 'a-şi vedea naţiunea fericită' ne inspiră şi astăzi. Cred că, în rezonanţă cu viziunea figurilor emblematice ale trecutului nostru, astăzi, societatea românească are nevoie de aducerea împreună a energiilor creatoare, de întoarcerea la spiritul de unitate şi de profundul respect pentru valorile şi simbolurile naţionale. Am primit o...