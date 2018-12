Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la "Be EU" că România este pregătită să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

"Am avut o discuție în cadrul Colegiului Comisarilor și am discutat despre prioritățile președinției, despre cooperarea cu Comisia Europeană, despre stadiul pregătirilor, am abordat subiecte punctuale de pe agenda europeană, am discutat despre prioritățile noastre, despre viitorul Uniunii Europene, despre ambițiile, dar și realitatea existentă la nivel european și am constat cu bucurie că suntem pregătiți, că suntem apreciați și că pentru prima dată avem o apreciere atât de... citeste mai mult