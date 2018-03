Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, duminică seară, că este "exagerat de fidelă" Partidului Social Democrat, precizând că pune în aplicare programul de guvernare făcut de PSD şi de liderul partidului, Liviu Dragnea.

Întrebată, la Antena 3, dacă este adevărat că este "exagerat de fidelă" preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a răspuns: "Sunt exagerat de fidelă partidului. (...) Lucrez cu domnul Dragnea de foarte mulţi ani. (...) Am pornit de la simplu membru de partid. (...) Domnul Dragnea m-a cunoscut de-a lungul timpului şi atunci când am obţinut rezultate bune şi atunci când nu am obţinut şi am recunoscut acest lucru...