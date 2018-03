Viorica Dăncilă i-a mărturisit Danei Chera, duminică, la "Adevăruri de viață" că nu ține nicio dietă și că nu are un mod prea sănătos de a mânca.

"Din păcate, de multe ori trec zile în care mă trezesc seara că nu am mâncat. Îmi plac foarte mult fructele, dar nu pot să spun că am un mod de viață foarte ordonat. Sunt zile în care mănânc, sunt zile în care, pe străzi, de multe ori, mănânc dulciuri multe. Îi admir foarte mult pe cei care au un mod de viață ordonat", a spus Viorica Dăncilă.

