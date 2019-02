PSD nu renunţă la ordonanţele de urgenţă pe problemele din justiţie. Imediat după şedinţa liderilor social-democraţi, premierul Viorica Dăncilă a declarat că în următoarea perioadă va lua o decizie împreună cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, pe această temă., informează digi24.ro.

Totodată, Liviu Dragnea a declarat că va accepta doar un text de lege care „să repare nedreptăţile”.

Viorica Dăncilă: Am discutat cu domnul ministru, am discutat și vineri, am discutat ce putem face în legătură cu recursul compensatoriu, ordonanța completurilor de 5. Urmează încă o discuție săptămâna asta, să vedem cum ne organizam.

