Premierul Viorica Dăncilă a declarat că, după câştigarea alegerilor, PSD a fost sub asediu, subliniind că ea nu va ceda.

"Nu voi ceda. Chiar dacă unii nu cred, sunt un om puternic, care ştie ce are de făcut. Vă asigur că am forţa de a merge mereu mai departe dacă voi avea susţinerea dumneavoastră. (...) Vă promit că am să depăşesc toate obstacolele, toate piedicile. (...) După câştigarea alegerilor din decembrie 2016, PSD a fost sub asediu, guvernarea a fost atacată şi blocată şi aproape orice demers guvernamental a fost...