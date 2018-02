Viorica Dancila, prima vizita la Bruxelles in calitate de prim ministru

Premierul Viorica Dancila are programate intalniri la Bruxelles, marti si miercuri, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk , cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. si cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. Este prima sa vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, vizita are ca obiectiv principal intensificarea dialogului prim-ministrului si al Guvernului Romaniei cu institutiile europene, la cel mai inalt nivel, in... citeste mai mult