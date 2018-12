”Eu sunt un om care crede în Dumnezeu şi oamenii care cred în Dumnezeu şi care fac fapte bune nu trebuie să se teamă. Nu-mi este teamă. Atâta timp cât am conştiinţa că nu fac lucruri greşite, nu mi-e teamă. Am încredere în mine şi sunt un om puternic”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Ea a spus că are o dublă provocare, prima fiind să pună în practică programul de guvernare.

”Sunt primul prim-ministru femeie şi am o obligaţie faţă de toate femeile din politică, din companii, toate femeile din România să demonstrez că o femeie poate reuşi, că o femeie merită să fie promovată”, a afirmat Viorica Dăncilă despre a doua provocare.

Ea a spus că de când a fost numită premier şi-a demonstrat că... citeste mai mult

