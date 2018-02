Premierul Viorica Dăncilă a declarat, duminică seara, că decizia pe care o va lua preşedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, este una care trebuie să se încadreze din punct de vedere juridic şi să respecte Constituţia, punctând faptul că raportul ministrului Justiţiei este unul detaliat şi argumentat.

"Cred că nu trebuie să vorbim despre un conflict, trebuie să vorbim despre respectarea legii şi legea trebuie să fie aceeaşi pentru toată lumea. (...) Eu am ascultat raportul întocmit de domnul ministru Tudorel Toader, am şi citit, nu sunt jurist, dar am văzut... citeste mai mult