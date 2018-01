Viorica Dăncilă a intrat în PSD în urmă cu 22 de ani. A plecat din funcția de consilier în Videle și a ajuns în Parlamentul de la Bruxelles, unde este la al doilea mandat. Este vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și membru al Comisiei pentru Drepturile Femeii și egalitatea de gen din Parlamentul European. Are împreuna cu soțul ei o avere impresionantă, iar în 2014 și 2016 a cotizat sume consistente către partid.

