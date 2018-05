Premierul Viorica Dăncilă spune că nu are "nicio emoţie" în ceea ce priveşte moţiunea de cenzură anunţată de PNL, având încredere în colegii săi parlamentari.

"Nu am nicio emoţie, cred în colegii parlamentari, cred în votul românilor şi cred că atunci când vorbim despre democraţie trebuie să avem în vedere în primul rând votul românilor, care au votat o coaliţie de guvernare, care au desemnat un guvern care trebuie să pună în aplicare programul de guvernare. Nu am emoţii”, a spus Dăncilă, întrebată dacă are emoţii privind moţiunea de cenzură anunţată de PNL, scrie news.ro.

Întrebată despre parlamentarii care au plecat...

