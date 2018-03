Premierul Viorica Dăncilă a explicat la "Adevăruri ascunse" cât cotiza din poziția de europarlamentar la 'visteria" PSD.

"Cotizam în mod normal după ce am devenit europarlamentar. Am văzut această informație că am început să cotizez din ianuarie 2009. Eu din ianuarie 2009 am fost europarlamentar - dacă vă amintiți, atunci a fost acea coaliție PDL-PSD, mulți colegi au plecat în funcții de conducere și înainte cu șase luni de alegeri eu m-am dus la Bruxelles ca și europarlamentar și...