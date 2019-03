Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că are încredere în ea şi le-a îndemnat pe toate femeile din România să aibă încredere în ele.

"Gândiţi-vă că sunt prima femeie prim-ministru a României şi trebuie să demonstrez românilor că ceea ce am promis se transformă în realitate, dar, în acelaşi timp, modul în care voi gestiona această sarcină importantă şi deloc uşoară, aşa cum am spus, poate avea impact asupra promovării multor femei în funcţii de conducere în România. Pentru mine este o luptă să demonstrez că o femeie are capacitatea de a conduce Guvernul României, de a realiza cât mai multe lucruri, iar pe de altă parte, trebuie să arăt în numele tuturor femeilor din... citeste mai mult