“Nu, nu s-a vorbit despre o remaniere. Este adevărat ca unii dintre miniştri merg cu viteza întâi, altii merg cu viteza a doua. Pana in acest moment nu s-a discutat despre nicio remaniere. Cred că este devreme sa vorbim despre acest lucru, avem două luni de când suntem la guvernare”,a spus Dăncilă, la Antena 3.

Dăncilîă a spus că a avut discuţii cu miniştrii despre "foaia de parcurs" a fiecăruia.

"Nu am să dau nume. Ceea ce va pot spune este că am avut discuţii cu miniştri, discuţii între primul ministru şi ministru. Fiecare ministru are o fişă cu programul de guvernare,... citeste mai mult

