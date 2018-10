„Este raportul domnului Antonio Panzeri. Acolo se spunea faptul că îndemna instituţiile să se gândească legat de căsătoriile între persoanele de acelaşi sex. Eu cred că românii se pot gândi. Categoric da (am citit raportul – n.r.). Citiţi-l bine şi o să vedeţi. V-am spus despre ce este vorba. Instituţiile şi statele membre să se gândească referitor la căsătoriile între persoanele de acest sex. Fiecare stat are dreptul să aibă o opinie şi am votat pentru deoarece aşa este democraţia", a declarat Viorica Dăncilă, la Focşani, potrivit... citeste mai mult

