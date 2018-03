”Eu nu vreau să vorbesc despre astfel de lucruri. Eu niciodată nu am vorbit despre un coleg, cred în şansa fiecărui coleg şi aşa cum am spus şi când am venit, de fapt telefonul a fost de la mine către domnul preşedinte Dragnea, i-am spus că sunt multe...

Mediafax, 10 Martie 2018