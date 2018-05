"Nu am nicio emoţie, cred în colegii parlamentari, cred în votul românilor şi cred că atunci când vorbim despre democraţie trebuie să avem în vedere în primul rând votul românilor, care au votat o coaliţie de guvernare, care au desemnat un guvern care trebuie să pună în aplicare programul de guvernare. Nu am emoţii”, a spus Dăncilă, întrebată dacă are emoţii privind moţiunea de cenzură anunţată de PNL.

Întrebată despre parlamentarii care au plecat din PSD la partidul fondat de Victor Ponta, Dăncilă a răspuns: "Nu vreau să vorbesc despre plecările din PSD, o să-i judece românii, nu vreau să ii judec eu".

Ea a făcut aceste declaraţii în judeţul Vrancea, unde, alături... citeste mai mult

