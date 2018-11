Premierul României, Viorica Dăncilă, neagă categoric discuțiile despre ordonanța de urgență privind amnistia și grațierea. Aceasta a declarat că pe agenda sa nu există un asemenea proiect.

"Nu am discutat cu niciun ministru, nu am pe masa primului ministru, nu am avut nicio discuţie în acest sens. De ce să discutăm despre ceva ce nu există? Am văzut că s-a discutat în spaţiul public, dar eu vă spun că pe masa primului ministru nu există aşa ceva şi nu am avut nicio discuţie cu niciun ministru despre aşa ceva", a... citeste mai mult