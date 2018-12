Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri că este foarte bine dacă oraşele constituite în Alianţa Vestului vor să dezvolte proiecte în parteneriat, dar a respins ideea că Guvernul nu sprijină primarii.

"Întotdeauna am mers pe principiul că trebuie să sprijinim comunităţile locale, dar în acelaşi timp această plângere, această afirmaţie că nu am sprijinit aceste comunităţi locale, nu este reală. (...) Am încercat să-i sprijinim foarte mult. Este foarte bine dacă vor să dezvolte în parteneriat proiecte, acestea sunt foarte bune, pentru că de ele depinde dezvoltarea comunităţilor locale. Dar în acelaşi timp nu se poate spune că Guvernul... citeste mai mult

