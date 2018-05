Viorica Dancila: Consider ca pot sa duc guvernarea pana in anul 2020 Premierul Viorica Dancila a sustinut ca este exclus sa isi dea demisia, subliniind ca este sustinuta de coalitia majoritara si ca este de parere ca poate duce guvernarea pana in anul 2020.

Mai multe despre demisie, coalitia, Viorica Dancila Politica citeste mai mult

azi, 01:14 in Politica, Vizualizari: 31 , Sursa: 9am in