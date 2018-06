Premierul Viorica Dancila a facut o noua gafa, duminica, in timpul intalnirii cu omologul sau eston, Juri Ratas. Sefa Executivului de la Bucuresti a uitat numele politicianului de la Tallinn, cautand ajutor cu privirea.

"Am avut onoarea sa-l am langa mine pe prim-ministrul estonian, Juri...", a spus Dancila, iar apoi si-a intors capul cerand din priviri ajutor. Dupa cateva secunde, a rostit: "...Ratas. Juri Ratas", cand deja translatorul incepuse sa vorbeasca.

