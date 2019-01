Premierul Viorica Dăncilă a solicitat intervenţia instituţiilor din domeniul securităţii naţionale în situaţia de la Complexul Energetic Oltenia, care riscă să afecteze securitatea energetică a României. Dăncilă suspectează o operaţiune speculativă.

"Mi s-a adus la cunoștință ieri, cu nepermisă și suspectă întârziere, situaţia de la Complexul Energetic Oltenia. Am cerut ministrului Energiei să meargă la Târgu Jiu. Am cerut să se convoace grupul de lucru interministerial pentru siguranță energetică. Am solicitat tuturor structurilor de siguranță națională informații... citeste mai mult

