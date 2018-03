"Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum şi pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului", se arată în comunicatul Executivului, citat de Mediafax

Potrivit documentului, solicitarea prim-ministrului se bazeaza pe prevederile legale potrivit carora "se interzice clasificarea ca secrete de stat a... citeste mai mult

ieri, 23:03 in Politica, Vizualizari: 34 , Sursa: Realitatea in