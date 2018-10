Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, că Executivul are resursele necesare pentru pensii şi salarii, iar prin acest mesaj speră să pună punct speculaţiilor din ultima vreme.

"Avem resursele necesare pentru plata pensiilor şi salariilor, aşa cum ne-am angajat în programul de guvernare şi a Legii salarizării. Vreau să pun punct unor speculaţii din spaţiul public. Suntem responsabili faţă de finanţele publice. Deciziile pe care le luăm sunt fundamentate. MFP are în lucru într-o etapă foarte avansată bugetul pentru 2019. Proiectul... citeste mai mult