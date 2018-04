”Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Ea a spus că pensiile nu vor fi distribuite înainte de sărbătorile pascale.

”Pensiile nu (le vom da înainte de Paşte - n.r.) şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie”, a adăugat premierul.

