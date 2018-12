Premierul Viorica Dăncilă a declarat că va depune diligenţele necesare pentru ca România să acceadă în Zona euro în anul 2024. "România şi-a luat angajamentul de a adera la Zona euro odată cu îndeplinirea condiţiilor, iar, recent, am setat un orizont temporal clar pentru acest obiectiv, anul 2024. La rândul meu, îmi asum că voi depune diligenţele necesare pentru a conduce ţara mea în această direcţie", a afirmat Viorica Dăncilă, marţi, la Bruxelles, în cadrul unei dezbateri despre viitorul Uniunii Europene, intitulată "Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project", organizată de Institutul Aspen România la Reprezentanţa Permanentă... citeste mai mult