Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi că a propus pentru portofoliile Educaţiei Naţionale şi Afacerilor Europene doi oameni cu experienţă, care pot aduce plusvaloare - Ecaterina Andronescu şi secretarul de stat în MAE George Ciamba.

"Având în vedere că se împlinesc 45 de zile de interimat pentru Ministerul Educaţiei Naţionale, am venit astăzi cu propunerea pentru acest minister în persoana doamnei Ecaterina Andronescu. Pentru Ministerul Afacerilor Europene am propus ca ministru delegat pe George Ciamba. Am venit cu aceste propuneri pentru că cred cu tărie că avem nevoie de oameni cu experienţă, cu expertiză, sunt două portofolii... citeste mai mult