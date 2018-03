"Sunt exagerat de fidelă partidului. Lucrez cu domnul Dragnea de foarte mulţi ani. Am pornit de la un simplu membru de partid. Domnul Dragnea m-a cunoscut de-a lungul timpului şi atunci când am obţinut rezultate bune şi atunci când nu am obţinut şi am recunoscut acest lucru şi am încercat să-mi îmbunătăţesc modul de a acţiona", a spus Dăncilă la Antena 3.

"Consider că pot să pun în aplicare programul pe care îl are Partidul Social Democrat. Sunt un om foarte puternic şi cred că am capacitatea de muncă şi capacitatea de a conduce o echipă, de a face o echipă, astfel încât să pot... citeste mai mult

ieri, 20:41 in Politica, Vizualizari: 216 , Sursa: Realitatea in