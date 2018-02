Contribuabilii care vor depune doar în aprilie Formularul 600 vor avea calitatea de asigurati în sistemul public de sînîtate si în trimestrul I (perioada ianuarie-martie), a declarat, ieri, vicepremierul Viorel Stefan.

‘Sigur cã este o intrebare, in conditiile in care s-a prorogat termenul de depunere a Declaratiei 600 panã pe 15 aprilie – e o intrebare dacã respectivii contribuabili vor beneficia de asigurãri de sãnãtate in trimestrul I. Rãspunsul il vom da printr-o ordonantã de urgentã care este acum in lucru. Prin aceastã ordonantã vom spune cã da,... citeste mai mult