„Uneori se vehiculează multe date distorsionate, prezentate incorect. Am apreciat că este de datoria Guvernului să prezinte date exacte. România, cu o creştere de 4,2%, are a cincea cea mai mare creştere dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Ca şi anul trecut, creşterea se situează la un nivel dublu faţă de media UE (2,4%). Aşa cum a spus şi Comisia Europeană, avem o creştere economică robustă, iar ritmul de creştere este la potenţialul estimat de Comisie pentru acest an. Rezultatele din primul trimestru sunt mai puţin relevante, pentru că nu au decât o contribuţie de 19%, dacă ne raportăm la primul an. De regulă,... citeste mai mult