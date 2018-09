Viorel Lolea a demisionat de la CSM Resita

„Aș vrea să prezint un bilanț al activității noastre din ultimii doi ani și jumătate. Aș dori să încep în primul rând cu Centrul de copii și juniori, deoarece în ultimii doi ani s-a dublat numărul de copii. Echipele noastre de juniori sunt campioane județene și am reușit să obținem de două ori calificarea la finalele pe țară. Cu această ocazie aș vrea să-i amintesc pe antrenorii care au obținut aceste performanțe, și anume Robet Nosal cu grupa de 2005 și Cristian Bercsenyi cu grupa de 2008. Am reușit să organizăm la Reșița toate turneele zonale la care echipele noastre au participat, iar în acest an am... citeste mai mult