Pentru politicienii cu coloana vertebrala, daca se poate spune astfel, intotdeauna interesele partidului sunt mai presus decat cele personale. Aceasta este linia pe care o urmeaza si Viorel Ivanciu (presedintele Organizatiei Municipale PNL Calarasi, actualmente viceprimar al municipiului).

In situatia actuala, obiectivul lui, in calitate de lider al celei mai mari organizatii din judet, este de a contribui la fortificarea echipei Partidului National Liberal pentru a castiga bataliile electorale care se profileaza inca din acest an - alegerile europarlamentare din mai si prezidentiale din... citeste mai mult