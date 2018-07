Prim-vicepreşedintelui PNL Sector 2, Viorel Cataramă a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, că îşi va depune candidatura în cazul unui congres extraordinar în partid şi îi reproşează actualului lider Ludovic Orban că a luat mai multe măsuri care au afectat în mod negativ partidul.

"În prezent, dintre toţi, sunt singurul lider care este perceput de opinia publică şi de presă ca fiind un lider liberal autentic. Mesajul meu este unul clar liberal de dreapta. Am capacitatea de a negocia şi am demonstrat acest lucru în trecut. Am o experienţă care îmi... citeste mai mult