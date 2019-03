Monstrul cu chip de om, Cristian Georgel Alexandru a atacat din nou.

Marti dimineata, lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Galati au fost anuntati ca o fetita de 10 ani a fost agresata sexual intr-o scara de bloc. In aceeasi zi, in jurul orei 13.50, politistii IPJ Braila au fost sesizati de cativa cetateni ca un barbat intretine relatii sexuale orale cu un minor, pe Faleza Dunarii. Aparent, doua cazuri fara nicio legatura intre ele, petrecute in judete diferite. In realitate, un obsedat sexual, liberat conditionat in decembrie 2018, care a revenit la vechile obiceiuri, pe numele sau Cristian Georgel... citeste mai mult

