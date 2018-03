Furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis și conducere sub influenţa alcoolului

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a anunţat trimiterea în judecată a lui Vasile Ionuţ Oprișan, pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis și conducere sub influenţa alcoolului. Oprișan se află în arest preventiv de la finele lunii trecute, când a fost pus sub acuzare pentru că a furat un autoturism din Gura Humorului și l-a condus prin localitate, fiind beat și... citeste mai mult

azi, 12:51 in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Botosaneanul in