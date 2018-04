Vinuri sigure, de Paste. Peste 300 de probe de vin au fost analizate de inspectorii MADR In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin intermediul structurii competente cu atributii de control, a desfasurat controale tematice specifice produselor vitivinicole, atat in depozitele distribuitorilor, cat si la producatori.

Scopul a fost asigurarea consumatorilor in privinta autenticitatii si conformitatii vinului romanesc. In acest sens, au fost prelevate... citeste mai mult