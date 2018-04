În recentul meu drum în Basarabia am fost preocupat serios de felul în care arată satele prin care am trecut dar mai ales capitala republicii. După cît poţi să-ţi dai seama din fuga maşinii satele au un ton mai primenit în construcţii dar încă nu au dispărut semnele imperiului roşu. Am văzut sate fără biserici. În schimb Chişinăul a urcat pe scara confortului. Dar mai este multă ruină. Nu aş fi atît de neiertător cu imaginile îndoielnice din Chişinău cînd şi în Bucureşti am avut parte de dezamăgiri. Mergeţi şi vedeţi Lipscanii din jurul celebrei librării Cărtureşti! O impresie bună mi-au lăsat restaurantele... citeste mai mult