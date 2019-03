Vinovati si cu tupeu! Prinsi cu masina plina de fier vechi fara documente au provocat un scandal monstru

In cursul zilei de ieri, politistii braileni l-au depistat pe un tanar in timp ce transporta deseuri feroase, fara a detine documente legale.

La data de 28.02.2019, ora 16:30, politisti din cadrul Biroului Ordine Publica l-au depistat, pe Calea Calarasilor, pe un tanar, in varsta de 24 de ani, din judetul Ialomita, in timp ce transporta cu un vehicul cantitatea de 2.240 kg de deseuri feroase, fara a detine documente de provenienta.

In urma verificarilor efectuate, soferul a fost sanctionat cu amenda, in valoare de 1.450 de lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulatia... citeste mai mult

