Joi, 12 iulie, APA NOVA Ploiesti va intrerupe alimentarea cu apa potabila, intre orele 10.00 – 14.00, pe aleea Iezerului (Bl: 132 A, B, C, D; 133 A, B, C, D; 167 A, B, C, D; 170 A, B, C, D si 171 A, B, C), si pe strazile Cosminele (Bl: 168 A, B, C, D)...

Actualitatea Prahoveana, 11 Iulie 2012