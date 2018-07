Vineri 13. Tradiții și superstiții

Nu se stie cu exactitate cum a pornit povestea zilei cu ghinion, dar se pare ca superstitia ar fi plecat de la o serie de eveniente mitologice sau istorice, de la alungarea primilor oameni din Rai, potopul lui Noe sau crucificarea lui Hristos si pana la uciderea Cavalerilor Templieri. Asadar, cercetorii si istoricii sustin ca toate aceste evenimente ar fi avut loc in ziua fatidica de vineri 13.

Tot in aceasta zi de vineri erau executati prizonierii din Roma Antica, exemplul fiind urmat mai tarziu de Marea Britanie, care a ales aceeasi zi pentru a-i spanzura pe cei condamnati la moarte. In Evul Mediu ziua era cunoscuta drept “sarbatoarea vrajitoarelor”, moment in care practicantele... citeste mai mult