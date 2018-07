Vineri, 13 iulie: O eclipsa partiala de Soare si o superluna!

O eclipsa partiala a Soarelui, vizibila in Australia si Antarctica, va avea loc vineri, cand se va produse si alt fenomen astronomic - superluna, rezultat al suprapunerii fazei de Lună plină sau Lună nouă cu poziţia Lunii la perigeul traiectoriei sale circumterestre.



In Australia, eclipsa partiala de Soare va putea fi observata numai numai in imprejurimile orasului Melbourne si pe insula Tasmania. Cea mai ampla faza va avea doar 0m34, adica Luna va acoperi un pic mai mult de o treime din discul astrului solar.

Eclipsa se va produce in momentul asa numitei superluni, un fenomen astronomic ce rezulta din suprapunerea fazei de Luna plina sau Luna noua cu... citeste mai mult